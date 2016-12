Requisito l'ostello per accogliere 11 donne migranti, ma il paese non vuole: barricate nel Ferrarese

Il prefetto di Ferrara, Michele Tortora, ha requisito l'ostello di Gorino per ospitare profughi (11 donne e 4 bambini), ma la decisione non è piaciuta ai cittadini di Goro e Gorino. Sono state innalzate barricate, bloccando le strade, per impedire il passaggio del pullman scortato dalle forze dell'ordine. Bancali di legno sono stati posizionati in tre punti d'accesso a Gorino. Alla fine i profughi sono stati dirottati in altre strutture della provincia.