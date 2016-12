Ravenna, accusato di stupro a 14enne in un parco: 15enne a domiciliari

12:00 - Un 15enne è stato arrestato a Ravenna con l'accusa di aver stuprato un'amica 14enne in un parco pubblico della città. Il giovane si trova ora ai domiciliari a casa dei genitori. Lo stupro sarebbe avvenuto nella primavera del 2014: il 15enne era andato a prendere l'amica in bicicletta; giunti al parco ne avrebbe abusato. La ragazzina si era confidata con un'educatrice, che l'aveva accompagnata in ospedale, da dove è partita la denuncia.

Dato che il presunto stupro si è verificato in pieno giorno, il ragazzo deve rispondere anche dell'accusa di atti osceni in luogo pubblico.