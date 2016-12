Piacenza, vince un lavoro giocando a tombola durante una festa paesana

Se la vincitrice volesse ripensarci, il premio potrà essere ceduto a un familiare o convertito in una fornitura di salami per un anno.



La vincitrice: "Ho giocato due euro comprando tre schedine, non avrei mai immaginato..." - Come ha raccontato la donna a il quotidiano "La Repubblica", il premio arriva proprio in un momento ottimale: "Pochi mesi fa abbiamo venduto la nostra edicola perché a mio marito è stato offerto un altro lavoro. Certo dovrò organizzarmi e incastrare gli orari per andare a prendere a scuola mia figlia, ma ho già parlato con il titolare del salumificio e ora mi restano da sbrigare solo le questioni burocratiche. Ho giocato due euro comprando tre schedine, non avrei mai immaginato...".



Il datore di lavoro: "Ho pensato alla crisi e mi è venuto in mente il premio" - "Quando quest'anno gli organizzatori della festa mi hanno chiesto una sponsorizzazione - ha spiegato sempre a "La Repubblica" Nicolas Piazza, titolare dell'azienda San Bono che ha offerto il contratto-premio - invece del solito cesto ho pensato da una parte alla crisi economica e dall'altra al fatto che tra settembre e dicembre abbiamo sempre un aumento del lavoro e quindi c'è bisogno di personale e così ho offerto il contratto nella produzione di salumi dop".