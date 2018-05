Piacenza, uccide la moglie con tre coltellate alla gola davanti al figlio di 17 anni

Ha ucciso la moglie, nella loro casa a Piacenza, con tre coltellate alla gola, per poi costituirsi in una caserma dei carabinieri. L'appartamento si trova al primo piano di viale Dante, alle porte del centro storico. Tutto è avvenuto in cucina, davanti al figlio di 17 anni che ha chiamato la polizia. La coppia, lui 57 anni, lei di 52, è di origini albanesi.