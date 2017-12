Omicidio di Budrio, ecco le nuove immagini di Igor il russo

Igor il Russo che entra nel locale armato, per una rapina, il proprietario del bar Davide Fabbri che gli strappa il fucile e lo insegue nel retro. Comincia così il nuovo video dell'omicidio di Budrio messo a segno da Norbert Feher, il killer serbo arrestato in Spagna pochi giorni fa. Le immagini sono state diffuse dai carabinieri e mostrano, dopo l'inseguimento del malvivente da parte del proprietario, di nuovo il serbo che esce con la pistola in mano, quella con cui ha appena ucciso.