Secondo la direzione del Policlinico di Modena, l'aggressione sarebbe stata effettuata con soda caustica. Il figlio 19enne di Tondi avrebbe riportato solo lievi lesioni.



Il procuratore: "Tondi è stato testimone in un processo sulla sanità" - "Quanto è accaduto al dottor Tondi è un fatto gravissimo", ha detto il procuratore di Modena Lucia Musti. "Stiamo indagando per lesioni gravi - ha proseguito - e speriamo non diventino gravissime. Il dottore riveste un ruolo apicale ed è stato un teste importante in un processo in corso a Modena sulla Cardiologia del Policlinico. Questo non vuole dire nulla al momento, ma sappiamo che era stato sentito il 25 giugno scorso in Tribunale a Modena". "Il primario Tondi - ha aggiunto la Musti - ha problemi alla vista ed è stato sentito dai carabinieri del Reparto Operativo del comando provinciale di Modena".