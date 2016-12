Il padre di Lamberto: "Bene chiusura Cocoricò,morte di mio figlio non vana"

La chiusura per quattro mesi del Cocoricò è un "messaggio forte" che è stato accolto "molto bene" dai genitori di Lamberto Lucaccioni, il 16enne di Città di Castello che il 19 luglio si è sentito male mentre ballava nella discoteca di Riccione ed è poi morto per un'overdose di ecstasy. "I genitori di Lamberto, come ha riferito il loro legale, "hanno tanta rabbia dentro che rivolgono quasi più verso il locale che nei confronti dello spacciatore".