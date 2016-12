Il Comune di Bologna scivola sul C.A.C.C.A.

Forse il Comune di Bologna non ha fatto caso all'acronimo, forse l'acronimo stesso in origine non era previsto e si era pensato di lasciare il nome per esteso. Fatto sta che, su Twitter, lo scivolone non è passato inosservato. Perché Palazzo d'Accursio ha annunciato in pompa magna l'inaugurazione nientemeno che del Centro di Arte Contemporanea sulla Cultura Alimentare. Indicandone però anche la sigla, che fa pensare a tutt'altro: C.A.C.C.A.