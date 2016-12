Ferrara, trovato il cadavere del 73enne rapito: slovacco confessa l'omicidio

A testa in giù, con mani e piedi legati . Così, in un casolare abbandonato, è stato trovato il cadavere del 73enne Pierluigi Tartari . L'uomo era stato sequestrato nella sua casa di Aguscello ( Ferrara ), il 9 settembre da una banda di malviventi che poi aveva utilizzato il suo bancomat . A indicare dove era il corpo è stato Patrick Ruszo , 19enne slovacco, che ha confessato: "L'ho ucciso con altri e il cadavere lo abbiamo abbandonato in aperta campagna".

Gli inquirenti sono arrivati allo slovacco tramite un controllo della Polfer a Padova. Ruszo era a bordo del treno Bologna-Venezia quando gli agenti lo hanno controllato e bloccato. In precedenza era già stato arrestato un altro membro della banda, Costantin Fiti (per lui fu contestata la rapina, ora anche l'omicidio). Mentre è caccia aperta a un terzo malvivente. Si tratterebbe di un 51enne di nazionalità rumena, il "capo" della banda.



Durante la rapina nell'abitazione dell'anziano i banditi cercavano soldi; non trovando nulla, però, avevano preso due fucili e sequestrato Tartari dopo averlo malmenato, lasciando alcune tracce di sangue sul pavimento. Poche ore dopo, i prelievi al bancomat con la carta dell'uomo, che probabilmente era già deceduto in seguito alle botte.