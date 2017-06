Cassazione: "Riina è malato e anziano, ha diritto a una morte dignitosa"

Il giudice deve quindi verificare e motivare "se lo stato di detenzione carceraria possa comportare una sofferenza e un'afflizione di tale intensità" da andare oltre la "legittima esecuzione di una pena". Attualmente, la situazione neurologica di Riina è altamente compromessa: il boss ultraottantenne è afflitto da una duplice neoplasia renale che gli impedisce di stare seduto e che lo espone a una grave cardiopatia e a eventi cardiovascolari infausti e non prevedibili.



L'altissima pericolosità e l'indiscusso spessore criminale di un boss come Totò Riina sono ancora oggetto di dibattito: il tribunale non ha chiarito come tale pericolosità possa e debba considerarsi attuale in considerazione della precarietà delle condizioni di salute e del più generale stato di decadimento fisico di Riina.



Bindi: "Non è necessario trasferirlo, ha cure d'eccellenza" - "Totò Riina è detenuto nel carcere di Parma dove vengono assicurate cure mediche in un centro clinico di eccellenza. E' giusto assicurare la dignità della morte anche ai criminali, anche a Riina che non ha mai dimostrato pietà per le vittime innocenti. Ma per farlo non è necessario trasferirlo altrove, men che meno agli arresti domiciliari, dove andrebbero comunque assicurate eccezionali misure di sicurezza e scongiurato il rischio di trasformare la casa di Riina in un santuario di mafia". Lo dichiara Rosy Bindi presidente della commissione parlamentare Antimafia. "Dopo terribili stragi e tanto sangue, il più feroce capo di Cosa Nostra è stato assicurato alla giustizia e condannato all'ergastolo - aggiunge Bindi - anche se vecchio e malato, la risposta dello Stato non può essere la sospensione della pena" e conclude "leggeremo con attenzione le motivazioni della Cassazione".