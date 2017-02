Bologna, scontri tra polizia e collettivi universitari dopo sgombero

Scontri tra polizia e studenti universitari a Bologna, dove attivisti dei collettivi avevano occupato la biblioteca di Discipline umanistiche. Si tratta di una protesta che prosegue da giorni contro i tornelli all'ingresso. La polizia è intervenuta in assetto antisommossa per far sgomberare gli occupanti. Successivamente, gli agenti hanno caricato un gruppo che si stava nuovamente dirigendo verso la biblioteca. Due persone sono state fermate.