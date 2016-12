Il corpo senza vita di una donna di 47 anni, di professione escort , è stato trovato nella stanza di un albergo a San Pietro in Casale , nel Bolognese . Sul posto sono intervenuti i carabinieri, secondo i quali si tratta di un omicidio : il corpo è stato trovato riverso sul letto, colpito da alcune coltellate. Ricercato un uomo che aveva appuntamento con la donna: si tratta di un ferrarese agli arresti domiciliari per una rapina a una prostituta.

Il cadavere è stato trovato all'interno di una stanza dell'hotel Melograno, un due stelle che si trova a breve distanza dal casello di Altedo sulla A13, che unisce Bologna a Padova. La reception del casale non risponde alla domande e invita a rivolgersi ai carabinieri. Sul posto è giunto anche il pm di turno della procura di Bologna, Antonello Gustapane.



Il ricercato era ai domiciliari - Il ferrarese di 47 anni attualmente ricercato col sospetto di essere l'assassino della escort era agli arresti domiciliari per una rapina ai danni di una prostituta. L'uomo ha lasciato l'hotel verso l'una di notte. Alle 7 la cameriera è entrata nella stanza per rassettarla, ma vedendo la donna coperta dalle lenzuola ha pensato che dormisse. Solo nel primo pomeriggio la titolare della struttura, allarmata dal fatto che la cliente non fosse mai uscita dalla stanza, è salita e ha scoperto il cadavere.



Dagli appunti presenti sull'agenda della donna è emerso che i due si erano dati appuntamento alle 21 di giovedì e quello sarebbe stato il primo incontro tra i due. L'uomo poi sarebbe fuggito a bordo dell'auto della vittima.