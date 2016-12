Bologna, donna uccisa: nuovo interrogatorio per il marito

Nuovo interrogatorio per Andrea Balboni, il tassista accusato di aver ucciso la moglie, Liliana Bartolini, a Miravalle di Molinella, nel Bolognese. Dopo aver rilasciato dichiarazioni come testimone ed essersi avvalso della facoltà di non rispondere, l'uomo ha nominato un legale di fiducia e ha deciso di rispondere alle domande degli investigatori. L'uomo è sottoposto a fermo per omicidio volontario aggravato.