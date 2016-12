Bologna, 25enne si filma mentre guida a 170 chilometri orari: urta barriera e muore sul colpo

È morta sul colpo Ana Maria Ahmeti, la 25enne rumena che ieri è stata coinvolta in un incidente stradale sulla A1, intorno alle 22.30, all'altezza di Calcara di Crespellano. La sua Punto grigia ha urtato il new jersey, è rimbalzata e infine si è ribaltata, non lasciandole scampo. Probabilmente è stata fatale la distrazione: la giovane infatti, si stava filmando mentre procedeva a 170 chilometri orari. Secondo le prime ricostruzioni, era intenta a inquadrare il cruscotto che segnava appunto la velocità ben oltre i limiti consentiti.