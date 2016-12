foto Getty

- Un modenese di 34 anni è stato ucciso dalla sorella con una trentina di colpi di arma da fuoco. E' stata la stessa donna, di 43 anni, a chiamare la polizia confessando il delitto. I due abitavano insieme. La donna è stata fermata e condotta in Questura per essere interrogata. La pistola era stata regolarmente denunciata dalla 43enne. Sono in corso indagini per accertare la causa del folle gesto che sembra essere scaturito al culmine di una lite.