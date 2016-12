Parma, auto cade da cavalcavia: tre morti

foto Ansa Correlati Auto giù da cavalcavia, tre morti

16:06

- Tre persone sono morte e otto sono rimaste ferite, secondo il bilancio fornito da Autostrade, in un incidente avvenuto verso le 4.45 sull'A1 nel Parmense: una vettura è caduta da un cavalcavia, coinvolgendo altri veicoli che transitavano nella carreggiata sottostante. E' stato chiuso il tratto tra l'allacciamento A1-A15 e Parma, in direzione di Bologna. Per questo motivo si è formata una coda che ha raggiunto nove chilometri, a partire da Fidenza.