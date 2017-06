E' in condizioni critiche l'occhio sinistro di Gessica Notaro , la giovane di Rimini aggredita con l'acido sotto casa dal suo ex fidanzato, che ha segnato il suo volto per sempre . Dopo tre operazioni chirurgiche la giovane non ha ancora riacquistato la vista da quell'occhio e adesso sembra sempre più probabile che l'unica strada per continuare a sperare sia un trapianto di cornea.

Il recupero del'occhio è lento, scrive il "Resto del Carlino", e le cure somministrate fino ad ora non sono servite. Lei dice: "Voglio solo tornare a vedere come prima". E' la vista che la preoccupa, molto più delle cicatrici lasciate da quell'agguato, il 10 gennaio. Già in un primo momento si era parlato di trapianto tra i medici del Bufalini, dove Gessica è stata curata e assistita. Quell'ipotesi era stata rinviata: si sperava infatti che bastassero interventi e terapie. Ma adesso proprio il trapianto pare l'unica possibilità per restituire la speanza a Gessica.



L'acido è stato particolarmente aggressivo contro l'occhio e i tre interventi per "ricostruire" l'occhio non sono bastati. All'ospedale fanno sapere che la cornea rischia di perforarsi e a quel punto si dovrà ricorrere al trapianto. Anche l'agente di Gessica, Mauro Catalini, conferma che sul recupero della vista non c'è nessuna certezza per Gessica, ex modella e showgirl.



Stalking e agguato - Intanto, a fine mese riprenderanno le udienze per il processo di stalking contro Tavares, mentre per l'agguato con l'acido gli avvocati dell'ex hanno chiesto il rito abbreviato.



Gessica intanto pensa al suo imminente ritorno al Delfinario di Rimini tra i suoi leoni marini, dove così spesso amava immergersi prima della tragedia. Presenterà gli spettacoli serali all'Acquario e lei si sta già preparando al nuovo debutto.