A rischio il "black friday" italiano di Amazon: sciopero nel centro di Piacenza

In occasione del "black friday", il giorno dedicato ai saldi, è stato indetto uno sciopero nel centro Amazon di Piacenza, dove lavorano circa 4mila persone. La mobilitazione, prevista per venerdì 24 novembre, è stata decisa da Cgil, Cisl, Uil e Ugl. I dipendenti chiedono un migliore trattamento economico. Lo sciopero comincerà con il turno mattutino di venerdì e terminerà con l'inizio del primo turno di sabato.

"Non c'è stata da parte di Amazon Italia - spiegano i sindacati - alcuna apertura concreta all'aumento delle retribuzioni o della contrattazione del premio aziendale, considerando anche la crescita enorme di questi anni".



I ritmi lavorativi "non conoscono discontinuità, le produttività richieste sono altissime e il sacrificio richiesto non trova incremento retributivo oltre i minimi contrattuali", aggiungono i rappresentanti dei lavoratori, spiegando che nel centro di Castel San Giovanni, in provincia di Piacenza, lavorano 2mila impiegati con contratto a tempo indeterminato e altri 2mila con contratti di somministrazione per il picco di Natale (da ottobre a dicembre).