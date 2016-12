Ravenna, bimbo di tre anni travolto e ucciso da un pirata della strada

21:04 - Caccia al pirata della strada che domenica verso le 21 ha ucciso un bimbo di 3 anni sotto gli occhi della madre a Ponte Nuovo, alle porte di Ravenna, proprio sotto la loro casa sulla via Romea Sud. A investirlo sarebbe stata una Mercedes di colore scuro con targa straniera. Il piccolo è stato travolto sulle strisce pedonali con la mamma, ed è stato poi trascinato per un'ottantina di metri . E' morto poco dopo durante il trasporto in ospedale.

Il bambino è morto durante il trasporto in ospedale per le gravi ferite riportate nell'impatto col veicolo. Indaga la polizia municipale, secondi i primi rilievi la Mercedes procedeva ad alta velocità e si è data alla fuga in direzione di Classe.