Caso Orlandi, Fittipaldi: "Oltre 483 mln di lire spesi dal Vaticano per allontanarla"

Il Vaticano avrebbe speso oltre 483 milioni di vecchie lire per l'allontanamento di Emanuela Orlandi , la ragazzina che viveva nel territorio della Santa Sede scomparsa nel 1983 . E' quanto afferma il giornalista Emiliano Fittipaldi su Facebook, rivelando un documento shock in cui sono annotate tutte le spese "per un presunto allontanamento domiciliare" della Orlandi a Londra. La Santa Sede replica: "Documentazione falsa e ridicola".

Presentando il suo nuovo libro-inchiesta, Fittipaldi dichiara su Facebook di aver "trovato un documento uscito dal Vaticano. Ci ho lavorato mesi, e ho pubblicato un libro, 'Gli impostori', che uscirà tra qualche giorno".



Trasferimento e mantenimento a Londra - "Leggendo il resoconto e seguendo le tracce delle uscite della nota - spiega il giornalista - che l'estensore attribuisce al cardinale Lorenzo Antonetti, sembra che il Vaticano abbia trovato la piccola rapita chissà da chi, e che abbia deciso di 'trasferirla' in Inghilterra, a Londra. In ostelli femminili. Per 14 anni le avrebbe pagato 'rette, vitto e alloggio', 'spese mediche', 'spostamenti'. Almeno fino al 1997, quando l'ultima voce parla di un ultimo trasferimento in Vaticano e il disbrigo delle pratiche finali".



"Delle due l'una - conclude Fittipaldi - o il documento è vero, e apre squarci clamorosi e impensabili sulla storia della Orlandi. O è un falso, un apocrifo che segna una nuova violenta guerra di potere tra le sacre mura".