"Per noi il caso Orlandi è chiuso, abbiamo già dato tutti i chiarimenti che ci sono stati richiesti, non possiamo far altro che condividere e prendere a cuore la sofferenza dei familiari". Lo ha detto monsignor Angelo Becciu, sostituto della Segreteria di Stato della Santa Sede. La famiglia della giovane scomparsa in Vaticano nel giugno 1983 ha presentato un'istanza di accesso agli atti per poter visionare il dossier segreto conservato dalla Segreteria di Stato del Vaticano.