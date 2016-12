Ecco il video della tragedia di Sassano: il 22enne che si schiantò contro un bar

Sono appena passate le 16:30 quando la BMW di Gianni Piacello, 22 anni, piomba a tutta velocità sui tavolini posti fuori dal bar. In quel terribile incidente persero la vita 4 ragazzi, tra cui il fratello del giovane al volante. La vicenda ha sconvolto la comunità, che da tempo si batteva per far diminuire la velocità in quel tratto di strada pericoloso.