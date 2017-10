Domenica Live: ecco il video della baby gang in azione sul treno per Bassano

In esclusiva, a DomenicaLive, il video-shock di una baby gang che tiene in ostaggio un intero treno in Veneto. È successo, pochi giorni fa, sulla tratta Mestre – Bassano. Le immagini ritraggono questi ragazzi, di età compresa tra i 17 e i 27 anni e tutti residenti fra Castelfranco e Treviso (alcuni italiani e altri nati da genitori stranieri in Italia) mentre minacciano e aggrediscono i passeggeri del treno. Sputi, minacce, insulti, per fortuna ripresi dalle telecamere di sicurezza nelle stazioni di salita e discesa degli aggressori. “Ci hanno sputato in faccia e minacciato, c’erano anche delle famiglie e dei bambini che si sono spaventati parecchio”, ha commentato un testimone. “Hanno iniziato ad usare l’estintore e mi hanno aggredito quando ho cominciato a riprenderli con il cellulare – ha aggiunto l’uomo – dopodiché abbiamo cercato di chiamare la polizia ma ci sono voluti 40 minuti di tempo prima di vedere qualcuno arrivare”. Trenitalia ha sporto denuncia alla Polfer.