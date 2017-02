Dj Fabo, la fidanzata: l'ultima notte insieme volevo non finisse mai

"Vorrei che questa notte non finisse mai...". Lo strazio di Valeria, la fidanzata di dj Fabo, arriva su Facebook in un post di domenica notte. Dieci ore dopo il suo Fabiano, 40 anni, si è spento accanto a chi amava. Prima di attivare l'ultima procedura per morire, in una clinica in Svizzera, Fabo ha rivolto un'ultima raccomandazione ai tre amici che lo hanno accompagnato: "Non prendetemi per scemo, devo chiedervi un favore: mettete sempre le cinture".