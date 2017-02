Dj Fabo, eutanasia in Svizzera | Cappato: "Ha morso un pulsante per morire"

Dj Fabo, il calvario di Fabiano Antoniani 1 di 13 Ansa Ansa Dj Fabo, il calvario di Fabiano Antoniani 2 di 13 Ansa Ansa Dj Fabo, il calvario di Fabiano Antoniani 3 di 13 Ansa Ansa Dj Fabo, il calvario di Fabiano Antoniani 4 di 13 Ansa Ansa Dj Fabo, il calvario di Fabiano Antoniani 5 di 13 Ansa Ansa Dj Fabo, il calvario di Fabiano Antoniani 6 di 13 Ansa Ansa Dj Fabo, il calvario di Fabiano Antoniani 7 di 13 Ansa Ansa Dj Fabo, il calvario di Fabiano Antoniani 8 di 13 Ansa Ansa Dj Fabo, il calvario di Fabiano Antoniani 9 di 13 Ansa Ansa Dj Fabo, il calvario di Fabiano Antoniani 10 di 13 Ansa Ansa Dj Fabo, il calvario di Fabiano Antoniani 11 di 13 Ansa Ansa Dj Fabo, il calvario di Fabiano Antoniani 12 di 13 Ansa Ansa Dj Fabo, il calvario di Fabiano Antoniani 13 di 13 Ansa Ansa Dj Fabo, il calvario di Fabiano Antoniani leggi dopo slideshow ingrandisci

Cappato, dell'associazione Luca Coscioni, lo ha accompagnato nella clinica Dignitas di Forck, a una decina di chilometri da Zurigo, per il suicidio assistito. Poco prima della decisione definitiva, a Fabiano Antoniani aveva scritto una lettera Matteo Niassigh, 19 anni, tetraplegico dalla nascita, per invitarlo a non mollare. "Conosco bene la tua fatica - gli diceva Matteo -, ma non andare a morire".



Accanto a lui la mamma, la fidanzata e alcuni amici - Con dj Fabo in Svizzera c'erano la mamma, la fidanzata e alcuni amici. I suoi familiari lo hanno raggiunto poche ore dopo il suo arrivo in clinica insieme con Marco Cappato.



"Ha morso un pulsante per morire" - A raccontare gli ultimi momenti di vita di Fabo è stato lo stesso Cappato, spiegando che il giovane ha "morso un pulsante per attivare l'immissione del farmaco letale: era molto in ansia perché temeva, non vedendo il pulsando essendo cieco, di non riuscirci. Poi però ha anche scherzato".



Cappato: "Vado ad autodenunciarmi" - "Al mio rientro in Italia, nella giornata di domani, andrò ad autodenunciarmi, dando conto dei miei atti e assumendomene tutte le responsabilità", ha detto Cappato. Il reato che si configurerebbe sarebbe quello di 'aiuto al suicidio', ha detto.



"Morire degnamente" - Dj Fabo è stato accolto nella clinica che, nel suo sito, riporta queste parole: "Benvenuti da Dignitas - Vivere degnamente - Morire degnamente. La nostra associazione di pubblica utilità si impegna per l'autodeterminazione, la libertà di scelta e la dignità fino alla fine". Sulla pagina web anche il video-appello del giovane a Sergio Mattarella per ottenere il diritto a morire in Italia.



E un altro messaggio per spiegare il senso dell'attività dell'ente: "Il nostro concetto di consulenza sull'assistenza palliativa, la prevenzione del suicidio, le direttive del paziente e l'accompagnamento alla morte volontaria gettano le basi decisionali per organizzare la vita fino alla sua conclusione. Dal 1998 operiamo per la realizzazione dell' 'ultimo diritto umano'".



Associazione Coscioni: "Fabo è libero, la politica ha perso" - "Fabo è libero, la politica ha perso". Lo affermano Marco Cappato e Filomena Gallo della Associazione Luca Coscioni, a poche ore dalla morte in Svizzera dell'uomo. "L'esilio della morte è una condanna incivile - affermano -. Compito dello Stato è assistere i cittadini, non costringerli a rifugiarsi in soluzioni illegali per affrontare una disperazione data dall'impossibilità di decidere della propria vita morte. Chiediamo che il Parlamento affronti la questione del fine vita per ridurre le conseguenze devastanti che questo vuoto normativo ha sulla pelle della gente".