Dj Fabo, Cappato dopo l'autodenuncia: "Andiamo avanti, altri 2 in Svizzera"

"Ci sono altre due persone che hanno già un appuntamento per il suicidio assistito in Svizzera e noi le aiuteremo: una materialmente, l'altra economicamente". Lo ha detto Marco Cappato, uscendo dalla caserma dei carabinieri dopo l'autodenuncia in relazione alla morte per suicidio assistito di Dj Fabo . "Continueremo finché non saremo fermati e lo Stato non si sarà assunto le proprie responsabilità", ha aggiunto l'esponente dei Radicali.

Mentre rispondeva alle domande dei cronisti, fuori dalla caserma di via Fosse Ardeatine, Cappato ha avuto anche un momento di commozione. Ha chiarito di aver "fatto verbalizzare di avere caricato, sabato mattina verso le 12 su sua richiesta, Fabo sulla sua macchina, aiutandolo a salire e di averlo portato da casa sua fino alla clinica Dignitas di Zurigo, dove è stato messo in un letto e là ha ottenuto l'assistenza medica per la morte volontaria".



Il responsabile dell'associazione Luca Coscioni ha anche raccontato, però, di aver voluto mettere a verbale che "noi, assieme a Mina Welby e Gustavo Fraticelli, abbiamo aiutato in questi anni un centinaio di persone, fornendo informazioni e aiuto". In particolare, ha aggiunto Cappato, "due persone sono in attesa, hanno già un appuntamento in Svizzera dove hanno avuto il 'semaforo verde'".



Ha poi voluto ricordare che "il presidente Napolitano all'epoca rispose a Piergiorgio Welby dicendo che 'l'unico atteggiamento che non è tollerabile è il silenzio'". Ha spiegato inoltre di non volersi addentrare "in interpretazioni di diritto" a proposito del possibile procedimento giudiziario a suo carico ma "se il processo potesse servire come precedente - ha proseguito - per superare la situazione di clandestinità di tante persone, allora sarebbe utile".