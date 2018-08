Disoccupato riceve 1,22 euro di bonus povertà: "Umiliante"

Luciano Loi ha 53 anni e vive a San Gavino Monreale, Sud Sardegna. E' disoccupato e vive da solo in mezzo alla campagna. All'Unione Sarda racconta di aver ricevuto un bonus povertà per un ammontare di un euro e 22 centesimi. "Quando lavoravo nell'edilizia", spiega, "ho sempre pagato le tasse. Non ho mai chiesto sconti. Adesso che spetta a me ricevere i soldi, che sono di tutti noi, altro che sconto: lo Stato mi fa l'elemosina. Mi tratta da miserabile. Mi priva dei diritti e della dignità. Avrebbe fatto bene ad escludermi. Me ne sarei fatto una ragione".

Alcuni amici gli hanno consigliato di andare alla sede Inps di Cagliari a chiedere il perché di quella somma misera. Ma lui non vuol sentir ragioni: "Non ci vado", spiega, "dovrei spendere altri soldi, che non ho, per pagarmi il viaggio. Poi sappiamo come vanno queste cose agli sportelli pubblici: ore di fila per sentirsi dire: torni fra qualche giorno. No, grazie".