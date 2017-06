Tredici anni e ancora nessuna risposta. La domanda è sempre la stessa: "Chi ha rapito Denise?". A chiederselo, da quel 1 settembre 2004 a Mazara Del Vallo e senza mai darsi per vinta, è la mamma di Denise Pipitone, Piera Maggio. Preso atto, con rammarico, della sentenza di assoluzione di Jessica Pulizzi da parte della Cassazione, per insufficienza di prove, la Maggio a Matitno 5 fa, però, un appello sia agli organi inquirenti sia, in generale, a tutti gli italiani: "Le indagini devono ripartire, tutti devono chiedersi chi ha rapito Denise, ne va della sicurezza dei propri figli. Pensavo ci fosse allarmismo dopo questa sentenza - prosegue la Maggio - perchè vuol dire che un ladro di bambini in giro ancora c'è, invece noto una certa indifferenza. E' stata una mazzata, rispetto il lavoro dei giudici e prendo atto dell'assoluzione, ma non voglio mollare, perchè tutti gli indizi portano al nucleo familiare della Pulizzi. C'è un'intercettazione ambientale importante, ottenuta due mesi e mezzo dopo il sequestro, in cui degli uomini parlano sotto casa di Jessica e dicono di andare a prendere Denise. Non si sa chi siano questi uomini. Sul mio sito ufficiale si può ascoltare tutto, chi ha rapito Denise?".