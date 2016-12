Delitto Yara, Bossetti alla moglie: "Butta via quei due coltellini"

Le telecamere del carcere in cui è rinchiuso Massimo Bossetti hanno intercettato un colloquio tra il muratore di Mapello e la moglie in cui emergono particolari inquietanti. Nel video, diffuso da La Stampa.it, Marita Comi dice di aver trovato due coltellini sfuggiti alla perquisizione dei carabinieri e gli chiede: "Sei sicuro di non averli mai usati". Bossetti, accusato dell'omicidio di Yara Gambirasio, chiede di farli sparire ma la moglie gli ribadisce che prima ne parlerà con l'avvocato che segue la difesa. Ecco il dialogo tra i due.