Da Ventimiglia a Nizza nel bagagliaio di un’auto: come funziona la tratta dei clandestini

Una telecamera nascosta in un bottone, vestiti sdruciti e aria trasandata. Così Karima Moual, giornalista specializzata in tematiche di immigrazione, ha provato ad attraversare la frontiera per entrare in Francia. Macchina, treno, camion le opzioni che i trafficanti le hanno proposto appena arrivata a Ventimiglia: 70 euro per il treno, altrettanti per il camion e 150 euro invece se vuole superare il confine in macchina. Alla fine sceglie quest’ultima opzione. Il trafficante, di origine tunisina, che nel frattempo ha raccolto un ulteriore passeggero, li costringe a infilarsi nel bagagliaio della sua automobile e per oltre 40 minuti Karima e l’altro clandestino sono costretti nel baule. Il viaggio termina a Nizza dove il trafficante li lascia e riparte per un altro carico.