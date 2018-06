Crotone, "Le Iene" raccontano i dubbi sulla sospensione del chirurgo "troppo bravo per la Calabria"

Le Iene hanno raccontato la storia di Giuseppe Brisinda, un chirurgo calabrese rientrato nella sua terra - dove da anni la sanità è al centro di scandali che hanno indignato tutta Italia - dopo diverse esperienze professionali importanti, tra cui quella al Policlinico Gemelli di Roma. Il medico è stato sospeso per sei mesi (senza stipendio) dall’Asp di Crotone con accuse che, secondo la trasmissione di Italia Uno, appaiono "quantomeno fumose". Al chirurgo sono stati contestati "interventi chirurgici senza motivazione, procedure oncologiche pericolose per i pazienti, ricoveri impropri, disumanizzazione del rapporto medico-paziente".



Secondo Le Iene, i numeri sembrano dar ragione al dottor Brisinda: prima del suo arrivo sono stati realizzati 394 interventi, dopo si è arrivati a 1028. Pochi giorni fa, è avvenuto il reintegro - disposto dal Tribunale di Crotone - ma l’accoglienza è stata tutt’altro che calda, come lo stesso medico ha spiegato a Le Iene: "Mi hanno a malapena salutato".