Crollo ponte, bilancio sale a 43 vittime: morto un ferito e recuperati i cadaveri di tutti i dispersi

Crollo del ponte a Genova, le vittime: Mirko Vicini, 31 anni, dipendente Amiu; Roberto Robbiano, la moglie Ersilia Piccinino e il loro piccolo Samuele, di soli sette anni e mezzo; Elisa Bozzo, 34 anni, di Busalla (Genova); Juan Carlos Pastenes, 64 anni, chef di origini cilene. Viveva a Genova da più di trent'anni; Andrea Cerulli, 48 anni, portuale della Compagnia unica del porto di Genova, conosciuto negli ambienti del tifo genoano; Alberto Fanfani, 32 anni, nato a Firenze, medico anestesista all'ospedale Cisanello di Pisa; Marta Danisi, 29 anni, infermiera. Al momento del crollo, era in auto con il suo fidanzato Andrea Fanfani; Luigi Matti Altadonna, 35 anni, originario di Borghetto Santo Spirito (Savona). Luigi, padre di 4 figli, stava andando al lavoro a bordo di un furgone. La famiglia è di origini calabresi, ma vivevano in Liguria da diversi anni; Stella Boccia, 24 anni, di Monte San Savino, in provincia di Arezzo; Giovanni Battiloro, 29 anni, di Torre del Greco (Napoli). Era diretto a Ventimiglia e poi in Spagna per una vacanza con tre suoi amici: Matteo Bertonati, 26 anni; Gerardo Esposito, 26; Antonio Stanzione, 29 anni. Anche loro non ce l'hanno fatta; Antonio Stanzione, 29 anni, di Torre del Greco (Napoli); Gerardo Esposito, 26 anni, di Torre del Greco (Napoli); Matteo Bertonati, 26 anni, di Torre del Greco (Napoli); Gennaro Sarnataro, di 43 anni, autotrasportatore napoletano. Stava rientrando in Italia dalla Francia; Tra le vittime anche un ragazzo francese, il 22enne William Pouzadoux: era partito da Nimes il 13 agosto; Francesi anche Nathan Gusman e Melissa Artus, 20 e 22 anni; La quarta vittima francese è Axelle Place, ventenne; Marian Rosca, camionista romeno residente a Parigi; Cristian Cecala, la moglie Dawna Munroe e la figlia Crystal di 9 anni erano partiti da Oleggio (Novara) per Livorno, da dove avrebbero raggiunto l'isola d'Elba; Kristal Cecala, la figlia della coppia dei Oleggio

Recuperato il corpo dell'ultimo disperso - Mirko Vicini, l'operaio genovese dell'Amiu, la municipalizzata dei rifiuti, si trovava martedì nel capannone colpito dal crollo del ponte Morandi. Aveva appena terminato il turno di lavoro quando il ponte è collassato. Il cadavere di Vicini era sotto uno dei grossi blocchi di cemento che contenevano la struttura del pilone del ponte.



Tedesco "disperso" telefona in prefettura - Una seconda persona, un cittadino tedesco di nome Albert, inserita fino ad ora nell'elenco dei dispersi, è invece vivo e sta bene. La mattina di sabato ha telefonato in prefettura attraverso il numero dedicato rassicurando gli addetti dell'unità di crisi.



Mattarella commosso sul luogo della tragedia - Intanto si sono tenuti i funerali di Stato nel padiglione Blu della Fiera di Genova, per 18 delle 42 vittime. In diverse città italiane venerdì si sono svolte le esequie per le altre persone rimaste uccise, i cui familiari hanno preferito una cerimonia privata. Alla cerimonia anche il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che in mattinata ha visitato i resti del ponte Morandi. Il Capo dello Stato si è commosso osservando i resti dell'auto sui cui viaggiava la famiglia Cecala.



Esequie tra applausi e fischi - Le squadre dei vigili del fuoco e dell'Usar sono state applaudite dai parenti delle vittime e dal pubblico al loro ingresso nel padiglione della Fiera di Genova. Fischi invece da parte dei cittadini presenti alle esequie per alcuni parlamentari del Pd. Applausi prolungati si sono levati invece anche per i rappresentanti del governo Di Maio, Salvini e Toninelli.