Crollo ponte,Beppe Grillo:autostrade siano gratuite come in Germania

"In Germania le autostrade sono gratuite. In quei Paesi, i cittadini le usano senza pagare due volte". Lo afferma Beppe Grillo rilanciando una vecchia intervista con il prof Giorgio Ragazzi in cui si afferma la necessità di rendere gratuite le autostrade. "In Italia sono state regalate ai concessionari come Benetton che guadagnano miliardi dai pedaggi. Dobbiamo dire stop a questo pizzo. E riappropriarci di un servizio che abbiamo già pagato".