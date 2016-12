Ciclone mediterraneo sul Sud: rischio nubifragi su Sicilia e Calabria

11:03 - Un intenso vortice di bassa pressione (ciclone mediterraneo) investe mercoledì Sicilia, Sardegna, Calabria e Salento, determinando condizioni di forte maltempo, con il rischio di nubifragi, grandinate e forti raffiche di vento. La vasta area di alta pressione che si allunga fino al Mare del Nord invece proteggerà le nostre regioni del Centronord, garantendo - affermano i meteorologi del Centro Epson Meteo - tempo in prevalenza stabile. Giovedì rapido miglioramento al Sud e Isole, ancora tempo buono altrove. Nel fine settimana una perturbazione si avvicinerà al Centronord portando delle piogge domenica soprattutto al Nordovest e Toscana; nelle prime ore di lunedì potrebbe interessare il Nordest e il resto del Centro.

Previsioni per mercoledì

Forte maltempo all’estremo Sud, con temporali anche molto intensi e rischio di nubifragi e forti raffiche di vento in Sicilia e Calabria. Temporali anche in Sardegna; dal pomeriggio piogge e rovesci in parziale estensione verso la bassa Campania, Basilicata e Puglia meridionale, dove in serata potranno essere localmente forti. Bel tempo altrove con un po’ di nuvole a ridosso delle Alpi e vicine pianure; rischio di sporadici piovaschi sulle cime delle Alpi centro-orientali. Sensibile calo termico al Sud e nelle Isole.

Criticità: le zone maggiormente bersagliate saranno la Sicilia centro-orientale, la Calabria meridionale e ionica. Localmente si potrebbero raggiungere i 100-150 mm in 24 ore, accumuli che normalmente in queste zone si raggiungono in più di un mese autunnale. Si faranno sentire venti intorno ai 50 km/h con raffiche fino ai 70 km/h; nella zona dello Stretto di Messina in particolare, avremo contemporaneamente il massimo delle criticità con mare agitato, onde fino 3-4 metri. Dalla mezzanotte si contano già 50 mila fulmini.



Previsioni per giovedì

Ancora rovesci in mattinata in Salento, Calabria e Sicilia orientale, ma con tendenza ad un successivo miglioramento. Bel tempo con cielo sereno al Centro, in Sardegna e sull’alto Adriatico, nuvole a tratti compatte sul resto del Nord con il rischio di isolati rovesci dal pomeriggio su Alpi e Prealpi centrali. Temperature in rialzo al Sud. Venti moderati settentrionali.