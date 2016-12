Ciclone mediterraneo in arrivo: rischio nubifragi a partire dalla Sardegna

Si sta avvicinando all'Italia dalle Baleari un ciclone mediterraneo (un vortice di bassa pressione) che già alla fine di mercoledì porterà molti temporali , anche di forte intensità, sulla Sardegna , con vento in intensificazione al Centrosud. Questa stessa perturbazione insisterà sul nostro Paese nelle giornate di giovedì e venerdì , accompagnata da piogge diffuse , anche a carattere temporalesco , prima su Liguria, regioni tirreniche e Isole (giovedì), e poi anche sul resto d'Italia (venerdì). I rovesci e i temporali a tratti saranno anche violenti, con il rischio di veri e propri nubifragi , soprattutto in Sardegna . Tempo in graduale miglioramento nel corso del fine settimana , con il vortice di bassa pressione che andrà esaurendo la sua energia: sabato è prevista un'attenuazione dei fenomeni che tenderanno a concentrarsi al Nord e versante tirrenico.

Camperisti evacuati a Solanas e Castiadas - Il forte acquazzone piombato sul litorale cagliaritano ha creato disagi e allagamenti nella zona di Muravera, Solanas e Castiadas. Una decina di camperisti che si trovano in un parcheggio alle porte di Solanas sono stati evacuati dalla protezione civile e trasferiti in un centro sociale. Il livello di attenzione è alto sul Rio Solanas. Altri camperisti in difficoltà a causa degli allagamenti sono stati allontanati da un parcheggio a Castiadas. Al momento la situazione sembra sotto controllo.

Previsioni per giovedìGiovedì al mattino resistono schiarite sul Triveneto e localmente anche tra Puglia e alto Ionio. Cielo da nuvoloso fino a coperto nel resto dell'Italia con tempo instabile in Sardegna. Piogge sparse e locali rovesci anche in Sicilia. Piogge sparse su Lazio e Toscana con qualche rovescio in costa, isolate su Umbria, Appennino settentrionale, estremo Levante ed estremo Ponente ligure, nel cuneese con quota neve 1500 sulle Alpi marittime. Nel pomeriggio qualche pioggia isolata arriverà a coinvolgere anche le Marche e l'Abruzzo; ancora temporali in Sardegna e l'instabilità si accentuerà progressivamente anche sulla Sicilia. La sera fenomeni più rari sul medio Tirreno, con qualche pioggia anche nel settore centrale della Liguria; tempo sempre molto instabile nelle Isole. Locali rovesci e temporali in lenta risalita in Calabria. Attenzione al rischio di fenomeni forti nell'arco della giornata sulla Sardegna e localmente sulla Sicilia (qui soprattutto tra sera e notte). Venti in intensificazione: forti su Sardegna, molto intensi anche sulla Liguria (con forte Tramontana) e alto Tirreno. Maggiori dettagli sul sito www.meteo.it