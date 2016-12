Chi è Fabio Rizzi, ombra di Maroni

Fabio Rizzi, arrestato con l'accusa di aver intascato tangenti per l'assegnazione di appalti nel settore odontoiatrico , è stato per quasi tre anni l'assessore alla Salute ombra del governatore Roberto Maroni in Regione Lombardia. Rizzi ha di fatto preparato la riforma del sistema socio-sanitario lombardo approvata lo scorso anno (che ha accorpato le ex aziende sanitarie), ha aggregato i servizi ospedalieri con quelli assistenziali e ha istituito un'agenzia di controllo.

L'inizio della carriera politica - Dieci anni fa il primo incarico di un certo rilievo nel partito: diventò un po' a sorpresa segretario provinciale della Lega di Varese, culla del movimento, battendo il favorito Massimo Ferrario. Un anno dopo, nel 2007, venne eletto sindaco del suo paese, Besozzo, non lontano da Gemonio, e subentrò come primo dei non eletti al Consiglio regionale lombardo. Nel 2008, il salto a Roma: grazie al boom del Carroccio alle elezioni politiche, Rizzi diventò senatore, pur non essendo nelle prime posizioni in lista. Nel 2009 aprì anche la prima sezione leghista in Sardegna.