Celentano: "Intrusi in casa mia, temo per me e per Claudia"

"Questi sconosciuti - scrive Celentano sul blog - sono stati ripresi dalle nostre telecamere mentre si aggiravano in maniera sospetta e organizzata. I materiali video sono stati consegnati ai carabinieri della stazione di Olginate, in provincia di Lecco, con relative denunce. La gravità di questi fatti - sottolinea - è dovuta anche all'insistenza delle intrusioni e al numero delle persone coinvolte. In un'occasione gli sconosciuti sono stati sorpresi dalla nostra vigilanza diurna e notturna che li ha costretti alla fuga".



"Tutto è iniziato all'inizio della scorsa settimana - ricorda Celentano - con un apparente e strano tentativo di furto nell'auto di Claudia con rottura di vetro ma senza che venisse rubato nulla all'interno". Si tratta di "una serie di azioni particolarmente minacciose che ci fanno sospettare che questi malviventi stiano cercando di arrivare a me e a Claudia, sorvegliando i nostri movimenti. Denunciamo questi seri episodi - conclude - perché nel caso dovesse accadere qualcosa di ancora più grave, questo è l'antefatto".



Quando scriveva contro i rom - Un paio di anni fa un post, sempre sul blog, aveva destato scalpore per la posizione di Celentano contro i rom andando plaudendo alla linea rigida di Matteo Salvini.