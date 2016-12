Catania, "inchino" mafioso nella precessione? Aperta un'inchiesta

Un percorso deviato non convince gli investigatori, e la processione del Venerdì Santo a San Michele di Ganzaria, in provincia di Catania, finisce in un fascicolo dei carabinieri di Caltagirone per un presunto "inchino" al boss del paese. Secondo gli inquirenti durante la processione il Cristo morto portato in spalla da una ventina di persone ha abbandonato il tragitto ufficiale raggiungendo la casa del mafioso Francesco La Rocca, detenuto in regime di 416 bis.