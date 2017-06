Cassazione, stop agli astici nel ghiaccio perché soffrono

Addio ad aragoste e crostacei in bella mostra immersi nel ghiaccio. Presto ristoranti e trattorie potrebbero essere costretti a trovare un modo alternativo per conservarli per non incorrere in multe salate. La Cassazione ha stabilito che i crostacei così conservati in attesa si essere portati in tavola, provano dolore, tanto da commettere reato di maltrattamenti. Confermata una sanzione di 5mila euro per un ristorante di Campi Bisenzio, che dovrà pagare un risarcimento alla Lav (la Lega Anti Vivisezione).