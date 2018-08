Caso Diciotti, indagati Salvini e un funzionario | Il ministro: "Una vergogna, serve la riforma della giustizia"

La Procura di Agrigento, che indaga sul caso della nave Diciotti della guardia costiera, "al termine dell'attività istruttoria compiuta a Roma", ha deciso di iscrivere sul registro degli indagati due nomi. Si tratta, fanno sapere i magistrati in una nota, di "un ministro (Salvini, ndr) e un capo di gabinetto": gli atti sono stati già trasmessi "alla competente Procura di Palermo per il successivo inoltro al tribunale dei ministri del capoluogo".

I reati contestati dalla Procura a Salvini e al capo di gabinetto del ministero sono sequestro di persona, abuso d'ufficio e arresto illegale. Il procuratore capo di Agrigento, Luigi Patronaggio, si era presentato sabato a Roma per ascoltare due funzionari del Viminale come persone informate sui fatti: la loro audizione era durata oltre tre ore. Al termine dell'interrogatorio il magistrato ha lasciato la Procura romana senza rilasciare dichiarazioni, ma alcune ore dopo è arrivata la notizia dell'iscrizione del ministro e del funzionario sul registro degli indagati.



Il ministro: "Una vergogna, serve riforma della giustizia" - Immediata la reazione del ministro dell'Interno, secondo il quale "è una vergogna essere indagati per difendere gli italiani: serve la riforma della giustizia". Salvini quindi invita le " migliaia di giudici per bene e i magistrati che fanno il loro dovere" a "buttare fuori le correnti dalle aule. E se qualcuno vuole fare politica per il Pd si candidi".