Vanna Marchi annuncia le nozze "in gran segreto" con l'ex compagno

18:51 - Vanna Marchi, la teleimbonitrice condannata per truffa e associazione per delinquere assieme alla figlia e all'ex convivente, e ora libera per accudire la figlia in attesa di terminare la pena a settembre, annuncia le nozze "in gran segreto" con l'ex compagno alla tenera età di 73 anni. E spiega che "anche se siamo vecchi, ci amiamo".

Vanna Marchi, riferisce il sito Globalist che cita la trasmissione "I Radioattivi" dell'emittente partenopea Radio Club 91, spiega però che "non sono un cofanetto, non aspettatevi l'abito color pastello. Dove ci sposeremo? Chissà, forse a Napoli, città che amiamo". Ma si dice comunque emozionata per le nozze imminenti, anche se per lei è la seconda volta (la prima fu 27 anni fa a Miami).



La teleimbonitrice, poi, parla anche dei propri guai con il Fisco: "Che ci importa delle cartelle esattoriali? Buttatele. E se tornano scappate".