Tragedia di Palinuro, individuati due corpi dei sub scomparsi: si cerca ancora il terzo

Nella "bolla d'aria che era stata riscontrata nelle acque, e che aveva fatto sperare per i tre, non era stata trovata purtroppo traccia dei sub, avevano riferito i responsabili delle operazioni di soccorso. Nell'area interessata cinque mezzi della Capitaneria di Porto di Palinuro, diretta dal tenente di vascello Andrea Palma, ed i paleosub dei Vigili del Fuoco.



I tre sommozzatori, esperti, si erano immersi durante un'escursione subacquea a parete, insieme ad altri, ma non erano più ritornati in superficie.



Chi conosce i tre sub può giurare che non avrebbero mai commesso imprudenze e che erano profondi conoscitori di ogni angolo della costa di Palinuro. Per far luce su quanto è accaduto, la procura di Vallo della Lucania ha aperto un'inchiesta.



Forse morti per aiutare l'allievo - Diverse le ipotesi sulle cause della tragedia. Un malore? Un guasto tecnico? Un errore umano? Forse - ma è solo un'ipotesi che le indagini dovranno confermare - i due più esperti - Mauro Cammardella e Mauro Tancredi - sono tornati indietro per aiutare l'amico in difficoltà - Silvio Anzola - e sono morti con lui.