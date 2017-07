Torre Annunziata, indagini per disastro colposo: dietro crollo lavori per un B&B

Il crollo di Torre Annunziata: ecco chi sono le vittime 1 di 9 Ansa Ansa Il crollo di Torre Annunziata: ecco chi sono le vittime Pina Aprea 2 di 9 Ansa Ansa Il crollo di Torre Annunziata: ecco chi sono le vittime La famiglia Guida: Pasquale con la moglie Anna e i figli Francesca (14 anni) e Salvatore (8) 3 di 9 Ansa Ansa Il crollo di Torre Annunziata: ecco chi sono le vittime 4 di 9 Ansa Ansa Il crollo di Torre Annunziata: ecco chi sono le vittime 5 di 9 Ansa Ansa Il crollo di Torre Annunziata: ecco chi sono le vittime 6 di 9 Ansa Ansa Il crollo di Torre Annunziata: ecco chi sono le vittime Giacomo Cuccurullo con il figlio Marco (25 anni) 7 di 9 Ansa Ansa Il crollo di Torre Annunziata: ecco chi sono le vittime La moglie di Cuccurullo, Eddy Laiola 8 di 9 Ansa Ansa Il crollo di Torre Annunziata: ecco chi sono le vittime 9 di 9 Ansa Ansa Il crollo di Torre Annunziata: ecco chi sono le vittime leggi dopo slideshow ingrandisci

Fondamentale per far luce su quanto accaduto sarà la consulenza tecnica da affidare a una serie di esperti, ingegneri e geologi. I lavori al secondo piano erano iniziati da circa due mesi e, secondo quanto hanno riferito alcuni testimoni, negli ultimi giorni si erano fatti più intensi. Qualcuno parla di martelli pneumatici in azione, in grado di abbattere anche muri portanti. In ogni caso quello che stava accadendo potrà essere verificato grazie a uno degli immobili rimasti in piedi, nella parte di palazzina poggiante su una roccia lavica, quella che ha fatto la differenza tra la vita e la morte.



Ci si chiede come mai questi movimenti non abbiamo messo in sospetto Giacomo Cuccurullo, una delle vittime del crollo ed esperto tecnico del Comune. Tanto più che alcuni abitanti del condominio avevano espresso le proprie preoccupazioni per i lavori di ristrutturazione. E su questo punto che qualcuno intravede la possibilità di un'infiltrazione camorristica nei lavori. Gli inquirenti avrebbero intenzione di verificare sospetti di eventuali legami indiretti con clan torresi. L'ex sindaco della città, Giosuè Starita, dice al "Mattino": "E se qualcuno avesse fatto capire a Cuccurullo che doveva farsi i fatti suoi e starsene tranquillo?".



Parroco: "Responsabili escano allo scoperto" - "I passi di Dio nella nostra città li abbiamo sentiti, ma ci siamo nascosti". Inizia così l'omelia di don Ciro Cozzolino, parroco della Santissima Trinità, a Torre Annunziata (Napoli), commentando dall'altare il crollo dell'edificio che ha provocato otto morti. "È il momento di venire allo scoperto, se ci sono persone responsabili, e in questo momento desidero rivolgermi proprio a loro, sarebbe un atto onorevole riconoscere le proprie colpe".