Scuola negata a ragazzina con l'Aids, Stefania Giannini: "Tornerà in classe"

"E' questa la buona scuola?", si chiedono nella lettera i genitori affidatari. Francesca, 11 anni, che ha anche problemi di disabilità, ha una storia familiare drammatica alle spalle ed è arrivata alla casa famiglia di Capodarco dopo il rifiuto di "svariate comunità educative del Napoletano". A questo si aggiunge un altro terribile rifiuto. Basilare per la crescita della piccola.



A luglio, scrivono, "il preside si era dichiarato disponibile ad accogliere la studentessa: aveva delle iscrizioni in esubero, ma confidava nell'intervento dell'Ufficio provinciale scolastico per autorizzare l'apertura di una nuova sezione". "Tale autorizzazione è arrivata ma, evidentemente, il dettaglio sulla patologia della bambina comunicatogli, così come consigliato dal professore che l'ha in cura, ha fatto la differenza".



E a settembre proprio quando la 11enne era già pronta ad andare a scuola, è arrivata un'altra comunicazione dall'istituto: "Le domande di nuove iscrizioni vanno oltre il limite massimo dei posti complessivamente disponibili nella nostra scuola, limite definito sulla base delle risorse di organico e relativamente alla capienza delle aule dell'edificio scolastico, come predisposto dagli enti competenti e pertanto allo stato attuale non possono essere accolte". Ed è arrivata l'offerta dell'apprendimento a distanza.



Ma la scuola, come scrive il professore Guido Gattinara del Bambin Gesù, "rappresenta per i bambini il momento principale di una crescita sociale e culturale 'normale', tanto più importante per coloro che sono affetti da una malattia cronica o che presentano situazioni familiari particolarmente problematiche".



"A un mese e mezzo dall'inizio dell'anno scolastico - conclude la lettera -, ci rivolgiamo a lei, signora ministro, perché non possiamo accettare una vicenda vissuta come una violenza istituzionale: è chiara la discriminazione perpetrata nei confronti della bambina da parte della scuola statale. È vero, signora ministro, che parte della scuola, in Italia nel 2015, ha paura?".



Francesca, specificano Fortunata e Antonio, è sostenuta dalla casa famiglia, ma anche dal Tribunale per i minorenni, dalla Procura, dagli assistenti sociali, dalla Asl e dalla sensibilità del vescovo di Aversa, che si è reso disponibile ad accogliere la piccola presso una struttura scolastica della diocesi. Ma dov'è lo Stato, con la sua buona scuola?



L'intervento del ministro Giannini: "Andrà a scuola" - "Quella bambina, che io chiamerò Francesca, entrerà in classe nei prossimi giorni. E quella città della Campania darà tutte le possibilità per farla rientrare a scuola. E se il dirigente scolastico ha rifiutato la sua iscrizione non per un ritardo tecnico ma per altro, allora pagherà per le su responsabilità". Lo ha detto il ministro dell'Istruzione, Stefania Giannini.