Reggia di Caserta, il direttore: riscoprire l'orgoglio civico

Sul fatto che resti fino a tardi in ufficio, "non c'è alcun pericolo - spiega a Repubblica -. Nessuno fa straordinari perché io resto fino a tardi. La Reggia è vigilata 24 ore su 24, sempre"."Questa critica - prosegue - è un apprezzamento, sono fiero di dare tutto me stesso per questo incarico. C'e' stata una divisione tra le sigle sindacali, penso e spero che non rappresenti il punto di vista dei lavoratori della Reggia, che mi hanno accolto bene e sono tutti motivati. La stragrande maggioranza dei dipendenti è attaccata al proprio lavoro".



Sul premier Matteo Renzi che dice che la pacchia è finita, Felicori osserva: "I lavoratori sono stati lasciati soli, non sono stati seguiti, negli ultimi tempi il direttore stava a Napoli, e non per sua scelta, ovviamente. Io sono il primo che si sveglia la mattina e l'unico pensiero che ha e' la Reggia, e tale resta fino a quando lascia il lavoro. Credo molto nell'esempio. Vedo tante persone motivate, c'è un forte cambiamento".