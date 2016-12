Napoli, ubriaco contromano in tangenziale provoca incidente:2 morti

La Clio si è immessa sulla Tangenziale di Napoli all'altezza di Agnano. L'uomo che è deceduto, di Torre del Greco (Napoli), si stava invece recando al lavoro. La concentrazione di alcol nel sangue del conducente della Clio è risultata di gran lunga superiore ai limiti consentiti dalla legge.



Sono in corso, da parte degli agenti della Polizia Stradale di Fuorigrotta, ulteriori accertamenti per verificare lo stato psicofisico del conducente che ha causato l'incidente ed in particolare se il 29enne abbia fatto uso anche di sostanze stupefacenti. Già acquisite le immagini registrate dalle telecamere presenti sulla tangenziale per la ricostruzione della dinamica.



Proprio nella notte era in corso da parte della Polstrada una maxi operazione contro la guida sotto l'effetto di alcol. Gli agenti hanno controllato oltre 80 veicoli, e contestato 23 verbali per infrazioni al codice della strada di cui 8 per la guida sotto l'effetto di alcool, 2 per la guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti (nella fattispecie cannabis e cocaina). Complessivamente sono state denunciate cinque persone.