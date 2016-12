Napoli, poliziotto in borghese feritodurante una sparatoria

E' di un poliziotto ferito il bilancio di una sparatoria fra le forze dell'ordine e alcuni malviventi a Napoli , nel quartiere Fuorigrotta nei pressi della stazione della Cumana. L'agente era in abiti civili insieme ad alcuni colleghi. La sparatoria è avvenuta in un'ora di punta in via Leopardi, dove sono arrivate numerose volanti. Panico tra la gente.

Ancora tutta da chiarire la dinamica dell'episodio. Gli uomini erano in servizio, probabilmente in una operazione antiestorsione. L'auto della polizia, senza contrassegni - una Fiat Panda ultimo modello - era stata parcheggiata lungo la strada: quello che era un appostamento degli agenti, sulle tracce di uno o più malviventi, si è trasformato in sparatoria.



Non è chiaro se i poliziotti siano intervenuti per bloccare un'aggressione, una rapina o per altri motivi. Inevitabile il panico tra i passanti, molti provenienti o diretti alla stazione. Il poliziotto ferito - colpito da un proiettile al collo e uno alla spalla - è stato subito trasportato nel vicino ospedale San Paolo, per poi essere trasferito al Cardarelli. E' vigile ed è stato sottoposto a Tac ed altri esami. Le sue condizioni sono definite serie.



Numerose auto della polizia e un elicottero sono stati fatti giungere in zona, per braccare i fuggitivi. La Scientifica sta lavorando sul luogo della sparatoria. Alcuni proiettili hanno raggiunto anche il muro della stazione della Cumana. Un aiuto importante alle indagini potrebbe venire dalle riprese degli impianti di videosorveglianza di alcuni negozi della zona.