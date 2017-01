Napoli, niente "miracolo laico" di San Gennaro: il sangue non si è sciolto

Non si è compiuto il "miracolo laico" del sangue di San Gennaro. Nella mattina del 16 dicembre è stata aperta la Cappella del Tesoro - ove sono custodite le reliquie del Patrono di Napoli - e hanno avuto inizio le consuete preghiere dei fedeli. Ma, inaspettatamente, la sostanza contenuta nell'ampolla non si è sciolta. Monsignor Vincenzo De Gregorio, che si è occupato di verificare l'effettiva liquefazione, ha specificato che "c'è un piccolo velo in superficie, ma allo stato attuale non si può parlare di prodigio".