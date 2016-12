Napoli, ingegnere ucciso a coltellate sotto casa

Un ingegnere di 51 anni, Vittorio Matarazzo , è stato ucciso a coltellate sotto casa a Napoli , in viale Maria Cristina di Savoia. L'assassino avrebbe citofonato alla vittima, invitandola a scendere. In strada sarebbe nato un diverbio, al culmine del quale è scaturito l'omicidio. Gli inquirenti non escludono alcuna pista, anche se sembrano privilegiare il delitto per motivi personali .

Il professionista sarebbe stato colpito da almeno un fendente che gli ha reciso la carotide. Il cadavere è stato trovato riverso in una pozza di sangue, sullo strettissimo marciapiede che si trova davanti all'ingresso del palazzo dove risiedeva. L'omicidio è avvenuto quando i negozi erano ancora aperti e la gente in strada: non si esclude quindi che ci siano stato qualcuno che abbia assistito all'omicidio.



Matarazzo appartiene a una famiglia di professionisti abbastanza nota in città. Alcuni parenti della vittima, anche loro residenti nello stesso stabile, saranno ascoltati negli uffici della Questura partenopea dagli agenti della Squadra Mobile. La polizia sta anche cercando di accertare se nei pressi del luogo del delitto ci siano sistemi di video sorveglianza che abbiano potuto riprendere l'accaduto. Il cadavere di Matarazzo è stato trovato in una pozza di sangue, davanti all'ingresso del palazzo dove abitava, riverso sul marciapiede.