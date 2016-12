Napoli, i parenti lo raggiungono per Natale: boss camorrista scoperto e arrestato

Sono costati cari gli auguri al boss Corrado Orefice , 46enne napoletano detto "'o cunfettar" , ritenuto il reggente del clan "Vinella Grassi" di Secondigliano : latitante da settembre, è stato individuato dai carabinieri che hanno seguito i parenti diretti al suo nascondiglio a Monteruscello per trascorrere insieme il Natale. Orefice, condannato a 20 anni per associazione mafiosa e traffico di stupefacenti, si è fatto arrestare senza opporre resistenza.

Per raggiungere il boss e trascorrere con lui il Natale in una villetta isolata, la moglie, parenti e amici la scorsa notte avevano preso una serie una serie di precauzioni, con cambi di auto e di percorso. I carabinieri della Squadra catturandi di Napoli sono comunque riusciti a non perdere le tracce e a filmare ogni passaggio, fino alla villetta.



All'alba hanno circondato la villetta e fatto irruzione arrestando Orefice.